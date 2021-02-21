أخبار اليمن : صنعاء.. توجيهات بمنع أي زيادة أو رفع بالإيجارات

صنعاء.. توجيهات بمنع أي زيادة أو رفع بالإيجاراتناقش اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، ضم نائب وزير الإشغال المهندس محمد الذاري، آلية تنظيم وضبط أسعار الإيجارات وعلاقة المؤجر بالمستأجر، تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى.

ووجه عباد، في الاجتماع بحضور عضو مجلس الشورى خالد المداني وأعضاء الهيئة الإدارية حمود النقيب وعادل العقاري وشرف الهادي، مدراء المديريات وأقسام الشرطة والأمن والأشغال وعقال الحارات، بمنع أي زيادة أو رفع في الإيجارات وضبط المخالفين.

وأقر الاجتماع تشكيل لجان ميدانية من كافة الجهات والمكاتب المعنية بعمل دراسة عن متوسط الإيجارات قبل الارتفاع، وتحديدها على مستوى المناطق والأحياء والحارات، بما يراعي كل منطقة وحي.

وتطرق إلى نموذج عقود الإيجار المعد من قبل وزارة الإشغال بناء على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي سيتم تعميمه عبر أمانة العاصمة لجميع المناطق والإحياء والحارات للعمل به.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من وكلاء أمانة العاصمة ومدير مباحث الأموال العامة ومدراء ومشرفي المديريات، سير أعمال وإجراءات منع مخالفات البناء العشوائي وضبط المخالفين بمختلف المديريات، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وشدد على بذل المزيد من الجهود وتكثيف النزول الميداني للرقابة على المباني المخالفة والعشوائية وضبط المخالفين، وكذا معالجة إشكاليات المخالفات السابقة.

