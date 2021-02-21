اشتباكات بين عناصر ميليشيا تابعة لتركيا شمال حلب

جدة - نرمين السيد - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات داخلية بين عناصر فرقة "السلطان مُراد" التابعة لتركيا، ضمن أحد معسكرات الفرقة فى منطقة الراعى الحدودية مع تركيا شمال حلب، مما أدى لإصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، كان المرصد قد ذكر أمس الأول أن انفجاراً وقع داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل "السلطان مراد" الموالى لتركيا بريف بلدة الراعى شمال حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية. وحسب مصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحارى نفسه داخل المقر الذى يتواجد فيه الضابط.

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