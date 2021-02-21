ليبيا.. المستشار عقيلة صالح يعلق على محاولة اغتيال باشاغا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، يعكس مدى فشل الحكومة في السيطرة على العاصمة.

وأضاف صالح في حوار مع قناة "الحدث": "نستنكر الاعتداء على وزير الداخلية وهذا يعني أن الحكومة لا تسيطر على طرابلس".

وتابع: "على الحكومة المؤقتة العمل من سرت لتفادي المجموعات المسلحة، وللأسف العاصمة طرابلس غير آمنة بسبب وجود المليشيات فيها".

واستطرد المستشار صالح: "طالبت رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي بالإسراع في إخراج المليشيات من البلاد".