البحرين: ندعم جهود إدارة بايدن في إرساء السلام باليمن

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، إن البحرين تدعم جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إرساء السلام باليمن.

وأضاف الزياني خلال اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموذي ليندركينج: "المملكة مستعدة وفي ظل رئاستها لمجلس التعاون هذا العام، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإنجاح الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن في اليمن وفي المنطقة عمومًا، انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين".

وقالت صحيفة "البلاد" البحرينية إنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن في ظل تصعيد جماعة الحوثي للعمليات القتالية في أنحاء متفرقة من البلاد، واستهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالمدنيين في المملكة العربية السعودية، والجهود الرامية إلى استئناف المفوضات للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة ويحقق للشعب اليمني آماله في السلم والاستقرار والأمن".

وأضافت أن الجانبين أكدا "على أهمية التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها لليمن مارتن جريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق تطلعات الشعب اليمني ويحفظ الأمن والسلم الاقليمي".