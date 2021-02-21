عقيلة صالح يحدد موقفه من رئاسة مجلس النواب الليبي

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن استقالته أمر غير مجد هذه الأيام، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى الظروف السياسية الراهنة التي تعيشيها البلاد.

وأضاف صالح في حوار مع قناة "الحدث": "تغيير اللائحة الداخلية يتم فقط في المقر الرئيسي لمجلس النواب ووفق الدستور".

وتابع: "تغيير اللائحة الداخلية يتطلب حضور 120 نائبا ووفقا لأسباب محددة، وسنقوم بدعم الحكومة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها".

واستطرد المستشار صالح: "مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر، والإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، مضيفًا: "ليس من صلاحيات الحكومة القادمة عقد اتفاقيات طويلة الأمد لأنها انتقالية".

وقال صالح: "المصالحة واجبة بين جميع الليبيين ويجب أن تطوي صفحة الماضي، ولم أرشح نفسي لرئاسة المجلس الرئاسي ولجنة الحوار هي من رشحتني".