أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد الخولاني

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد الخولانيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ واصل عبده أحمد الخولاني، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالكفاح والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد وماتحلى به من تفاني وإخلاص فـي خدمـة الوطـن في مجال القوات المسلحة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ فارس واصـل عـبده أحمد الـخـولاني واخوانه وكافـة آل الخولاني بالدائرة (89) مديرية بعـدان محافظة إب، عبّرالأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

