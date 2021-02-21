الصحة العالمية تعلق على رصد أول إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5N8 في روسيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن روسيا أبلغتها بتسجيل أول إصابة بين البشر بسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا قوله إنه في حال تأكد الأنباء، ستكون تلك المرة هي الأولى التي يصيب فيها فيروس H5N8 البشر.
وقالت الصحة العالمية إن الحالات المبلغ عن إصابتها بفيروس H5N8 في روسيا هي لعمال تعرضوا بشكل مباشر للطيور، مؤكدة عدم ظهور أعراض على العمال وعدم الإبلاغ عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.
كانت آنا بوبوفا رئيسة وكالة الصحة الروسية أعلنت يوم أمس السبت رصد أول حالة عدوى بسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر.
وأكدت المسؤولة الروسية رصد 7 إصابات بالفيروس، لأشخاص يعملون في مزرعة دواجن جنوب البلاد، موضحة أنه تم اتخاذ تدابير سريعة للسيطرة على الوضع.
وتوضح منظمة الصحة العالمية أن انتقال انفلونزا الطيور إلى الإنسان يتطلب احتكاكا مباشرا مع الطيور المصابة أو مع بيئتها، لكنها شددت على ضرورة متابعة طفرات هذا الفيروس القادر على التحور.
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