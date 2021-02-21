الكويت.. تأجيل العمليات غير الطارئة في جميع المستشفيات

أعلن د. عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، تأجيل جميع العمليات الاختيارية وغير الطارئة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، باستثناء مركز الكويت لمكافحة السرطان ومستتشفى الرازي ومركز صباح الأحمد للمسالك البولية ومستشفى ابن سينا لحالات «جراحة العيون وجراحة الاطفال وجراحة المخ والاعصاب .
وأوضح السند وفقا لما نشرته صحيفة القبس أنه سيتم تحويل عمليات القلب المفتوح من جميع المستشفيات الى مستشفى الامراض الصدرية كما سيتم تأجيل الاجراءات الطبية غير الطارئة والتي تحتاج الى دخول المستشفيات أو الى التخدير العام.
ولفتت وزارة الصحة الكويتية في تعميم للمستشفيات إلى أن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للوضع الصحي الوبائي، وفي ظل تزايد أعداد المرضى في أجنحة الكوفيد -19، ووحدات العناية المركزة وكذلك زيادة المراجعين لأقسام الطوارىء التنفسية وغير التنفسية.
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