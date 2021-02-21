مرشحا الرئاسة في النيجر يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي المعارض في النيجر ماهامان عثمان بصوته في حي بيرني، وهو حي للطبقة العاملة في مسقط رأسه زندر، بينما أدلى محمد بازوم، الموالي لرئيس النيجر المنتهية ولايته محمد إيسوفو، بصوته في مبنى بلدية نيامي.

ويتواجه المرشحان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي ستكون أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

ومن جانبه، أشاد الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسفو بالجولة الثانية من الانتخابات، وقال إن تداول السلطة يحدث بسلاسة، وأن التسليم السلمي الذي كان يفتقر إليه النيجر منذ عقود على وشك أن يؤتي ثماره، معربا عن شعوره بالفخر بأنه أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد يكون قادرا على تسليم السلطة إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا، وهو حدث مهم في الحياة السياسية للنيجر.

يشار إلى أن عملية التصويت اليوم الأحد تنهي الدورة الانتخابية في النيجر التي استمرت ثلاثة أشهر وبدأت في أوائل ديسمبر الماضي بالانتخابات المحلية.

وقد حصل بازوم على 39.3 %، وعثمان على نحو 17 % من الأصوات في الجولة الأولى، ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية في الأيام المقبلة.