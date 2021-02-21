عاجل .. الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا فى تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه بموجب هذا التعديل الحكومى، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية فى الميدان بإقحام كفاءات جديدة. وأوضحت أنه بمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية الآتى أسماؤهم: عبد العزيز جراد : وزيرا أولا صبرى بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلقاسم زغماتى : وزيرا للعدل، حافظا للأختام أيمن بن عبد الرحمان : وزيرا للمالية محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوى والطاقات المتجددة الطيب زيتونى : وزيرا للمجاهدين وذوى الحقوق يوسف بلمهدى : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية عبد الباقى بن زيان : وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين مليكة بن دودة : وزيرة للثقافة والفنون سيد على خالدى : وزيرا للشباب والرياضة حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة محمد باشا : وزيرا للصناعة عبد الحميد حمدانى : وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية طارق بلعريبى : وزيرا للسكن والعمران والمدينة كمال رزيق : وزيرا للتجارة عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة كمال ناصرى : وزيرا للأشغال العمومية والنقل مصطفى كمال ميهوبى : وزيرا للموارد المائية محمد على بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الهاشمى جعبوب : وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة سيد أحمد فروخى : وزيرا للصيد البحرى والمنتجات الصيدية عبد الرحمان لطفى جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة ياسين المهدى وليد : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إسماعيل مصباح : كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات سليمة سواكرى : كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة يحيى بوخارى : أمينا عاما للحكومة

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