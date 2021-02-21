السفير الأمريكى بليبيا : ندعم جهود إنهاء نفوذ الميليشيات بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد نورلاند فى بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن دعم الولايات المتحدة لجهود إنهاء نفوذ الميليشيات الليبية، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق سريع وملاحقة المسؤولين عما حصل للعدالة، معربا عن تعاطفه مع أحد أفراد الوفد المرافق لباشاغا الذى أصيب خلال العملية.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية الليبية، بيانا، قالت فيه إن الحرس المرافق للوزير تمكن من القبض على المجموعة المسلحة، حيث قبض على اثنين منهم، وقتل ثالث.