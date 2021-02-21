المجلس الرئاسى والحكومة الجديدان فى ليبيا يستنكران حادث موكب باشاغا

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال رئيس الورزاء الليبى المكلف، عبد الحميد الدبيبة: "نستنكر الحادثة بشدة وندعو لفتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف لكشف ملابساتها وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف "يجب ألا نجعل للمتربصين مجالا للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة مسيرة تحقيق الاستقرار. ندعو كافة الأطراف لضبط النفس ومحاسبة كل من خرق القانون. أولويات السلطة الجديدة بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبى".
وقالت وزارة الداخلية الليبية، بحكومة الوفاق، فى وقت سابق من اليوم الأحد، إن وزير الداخلية فتحى باشاغا نجا من محاولة اغتيال اليوم فى هجوم مسلح على موكبه، موضحة أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال شخصين آخرين.
وأشارت الوزارة، إلى أن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير تعاملت مع المهاجمين واشتبكت معهم، مما أدى لمقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، وإصابة أحد حراس الوزير.
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