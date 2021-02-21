عاجل .. مدير الوكالة الذرية : تفاهم مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح جروسى، فى مؤتمر صحفى له، أنه سيتاح لمفتشى الوكالة الوصول لمعلومات من منشآت إيران النووية، موضحا "اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران".

وأشار جروسى إلى أن "حرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش .. اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووى".

ولفت مدير الوكالة الذرية، إلى أن محادثاته فى طهران كانت جيدة.