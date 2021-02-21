أمريكا : الرد على هجمات روسيا الإلكترونية قد لا يقتصر على العقوبات

جدة - نرمين السيد - قالت الإدارة الأمريكية، إن رد واشنطن على الهجمات الإلكترونية الروسية، على البنية التحتية الأمريكية قد لا يقتصر على فرض عقوبات ضد موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، فى مقابلة مع شبكة CBS تم نشرها اليوم الأحد: "أولا، طلبنا من استخباراتنا مواصلة عملها على تحديد المذنبين وأبعاد الخسائر. ونحن الآن فى مرحلة التنفيذ. لقد قلت إن إعداد الرد قد يستغرق أسابيع وليس أشهرا، وسيتضمن الرد مجموعة من الأدوات منها مرئية وغير مرئية. لن تكون هى مجرد عقوبات". وفى ديسمبر الماضى، تناقلت وسائل إعلام أمريكة مزاعم حول نجاح مجموعة من الهاكرز الروس فى شن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة حكومية عدة فى الولايات المتحدة، بما فيها وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة. فيما نفت روسيا تلك الاتهامات الموجهة إليها من قبل واشنطن بقرصنة المؤسسات الأمريكية.

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