جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق نار على موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا، الذى نجا من محاولة اغتيال اليوم الأحد، فى العاصمة الليبية طرابلس.





وأظهرت اللقطات الاشتباكات بين المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، والحرس المرافق للوزير وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقد استمرت هذه الاشتباكات عدة دقائق، وسط انتشار عشرات الآليات المسلّحة. وقالت وزارة الداخلية إن فتحى باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. لحظة تعرض موكب باشاغا لهجوم مسلح فى طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.