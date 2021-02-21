هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب الحدود السورية اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الوطنى للزلازل فى سوريا فى بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة الرابعة و54 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى، على الحدود السورية اللبنانية، وتحديدا بمنطقة "شبعا" اللبنانية.

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