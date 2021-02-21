الكرملين : كنا سنظل نساعد سوريا 

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقارير إعلامية حول إمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا إلى سوريا.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأحد: "كانت روسيا وستظل تساعد سوريا"، دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع.

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