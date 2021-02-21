الجيش اليمني يعلن مقتل 70 من ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مسلحي الحوثيين، اثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت عدة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.
وأشار المركز إلى أن المعارك خلفت ما لا يقل عن 70 قتيلًا من الميليشيات إلى جانب إصابة واسر العشرات، فيما لاذ الآخرون بالفرار.
وأضاف المركز، أن مدفعية الجيش دمرت خمس عربات مدرعة ودوريتين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.
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