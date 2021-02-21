البرلمان الليبي يبدأ الإعداد لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن بدء التجهيزات لعقد الجلسة المقررة خلال أيام، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد دبيبة، في مدينة سرت، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في بيان نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري، وبتوجيهات من الرئيس عقيلة صالح، بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت.

وأضاف بليحق: "تم مخاطبة لجنة (5+5) حول تأمين المدينة، من أجل عقد جلسة مجلس النواب بها، لمنح الثة للحكومة الجديدة".

وأشار بليحق إلى أن لجنة مشكلة من طرف رئيس ديوان البرلمان "بدأت أعمالها صباح اليوم، بلقاء عدد من السلطات المحلية في سرت، ومنها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة".

ويجري الفرقاء الليبيون بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم، مباحثات من أجل الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، للخروج بليبيا من حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات.