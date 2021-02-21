عاجل : فيديو .. مسلحون يسيطرون على ميدان الشهداء وسط طرابلس

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة المرصد الليبية، مساء اليوم الأحد، بأن مجموعة من المسلحين يسيطرون على ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، وقامو بإطلاق كثيف للأعيرة النارية فى الهواء، وانسحاب السيارات التابعة لداخلية الوفاق.





وتأتى تلك الأحداث عقب ما شهدته طرابلس اليوم، بعد تعرض موكب وزير الداخلية فى حكومة الوفاق، فتحى باشاغا، لهجوم من قبل مسلحين، ونجاة باشاغا من محاولة اغتيال، وقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية. وأكد المجلس الرئاسى والحكومة الجديدان فى ليبيا استنكارهما لحادث إطلاق النار على موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا، داعيين لتحقيق نزيه فى ما حدث.

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