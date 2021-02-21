المبعوث الأممى فى ليبيا يطالب بتحقيق شفاف فى حادث باشاغا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" طالب كوبيش، بتحقيق شفاف فى حادث باشاغا ودعا لحصر السلاح بيد الدولة. وكان موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، قد تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين، وأسفر اشتباك مع حرس الموكب، عن مقتل أحد المهاجمين، واعتقال شخصين منهم، فيما لم يصب باشاغا بأذى، حسبما أفادت وزارة الداخلية الليبية فى بيان لها.

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