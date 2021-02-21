الرئاسى والحكومة الليبيان يبحثان عمل اللجنة العسكرية ورحيل المرتزقة

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، اليوم الأحد فى طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية "5+5" التابعة لما تُسمى "حكومة الوفاق"، بحضور رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، وعضوى المجلس موسى الكونى وعبد الله اللافى، مستجدات ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع فى جنيف بسويسرا.





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