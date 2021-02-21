الكويت تدرس فرض حظر تجول جزئي للحد من انتشار كورونا

تعقد لجنة الطوارئ المعنية بمكافحة فيروس كورونا في الكويت اجتماعا يوم الاثنين لرفع توصية إلى مجلس الوزراء بتطبيق الحظر الجزئي في البلاد.

قال أنس الصالح، نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن قرار الحظر مطروح ولم يتخذ بعد، موضحا أن الحكومة تستعرض الاقتراحات غدا وتدرس كافة البدائل التي قد تكون أقل ضررا، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأضاف الوزير الكويتي خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس" أن مجلس الوزراء سيناقش كافة الخيارات المطروحة ويتخذ قراره غدا.

وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مقترحات بأن تكون ساعات الحظر بين 10 و12 ساعة يوميًا، على أن تكون مدة الحظر قصيرة، بحيث تشمل فترة الأعياد الوطنية، التي يتوقع أن تشهد تجمعات واحتفالات.

فيما أشارت صحيفة "الأنباء" إلى وجود اك مطالبات بالتشدد والحزم في تطبيق الإجراءات بالتوازي مع مطالبات تطبيق الحظر الجزئي، حيث تنتظر البلاد قرار مجلس الوزراء المتوقع صدوره يوم الاثنين.