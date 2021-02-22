الحصول علي دعم 100 ألف ريال من الضمان الاجتماعي بمبادرة المملكة لدعم السيارات

الحصول علي دعم 100 ألف ريال من مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه والتي تتيح للمواطن الحصول على سيارة مقدمة من الصندوق الخيرى الاجتماعي حيث تهدف المبادرة فى المقام الأول لتوفير فرصة عمل حر للأشخاص مستفيدي الضمان الاجتماعي أو التابعين لهم وذلك من أجل العمل على تحقيق الاستفادة للمواطنين مستفيدي الضمان من التنظيم الجديد الخاص بتطبيق توجيه المركبات بالأجهزة الذكية وذلك للعمل ضمن الشركات التي تم ترخيصها من قبل الحكومة للعمل فى مجال النقل الذكي التي تنطبق عليها شروط هيئة النقل العام فى المملكة.

الحصول على دعم 100 ألف ريال فى مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل

شروط الحصول علي الدعم من الضمان الاجتماعي لشراء سيارة هي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون الشخص المتقدم تابع أو مستفيد من الضمان الاجتماعي.

أن يكون عمر المتقدم من 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

قدرة المتقدم على مزاولة العمل.

أن تكون رخصة المتقدم سارية وغير منتهية.

مستندات الحصول على دعم سيارة فى مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه

للحصول على تمويل سيارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي يجب إحضار المستندات الأتية:

يجب إحضار الأصل من إثبات حالة المواطن موقع ومختوم من قبل مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المواطن.

يجب إحضار صورة الهوية الوطنية.

يجب إحضار صورة كارت العائلة للشخص المعيل.

يجب إحضار صورة المؤهل العلمي الأخير للمستفيد.

يجب إحضار رخصة القيادة وتكون سارية.

يتيح التمويل للمستفيد من الضمان الاجتماعي أو التابع له الحصول على تمويل لسيارة بمبلغ 100000 ريال.

تصل مدة التمويل للسيارة 5 سنوات.

يكون مقدار القسط الشهرى لتمويل السيارة 1666 ريال.

يتم اختيار نوع السيارة حسب رغبة المستفيد من قبل الموردين المعتدين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يلتزم الصندوق بدفع التأمين الشامل على السيارة للسنة الأولي.

لا يؤثر التمويل للسيارة على مخصص الضمان الاجتماعي.

مميزات مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل من الصندوق الاجتماعيطريقة التقديم على تمويل سيارة فى مبادرة كفالة تمويل سيارة النقل الموجه

تتم علمية التقديم للحصول على تمويل سيارة عن طريق خطوات بسيطة بطريقة إلكترونية عن طريق اتباع الشرح التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتمية ألاجتماعية.

النقر على خيار تسجي الدخول.

النقر على اسم المستخدم وكتابة رقم الهوية أو رقم الجوال أو البريد الاليكترونى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كتابة كلمة المرور فى الخانة المخصصة لذلك.