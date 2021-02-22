موقع شحن فري فاير مجانا جواهر free fire احصل علي 1000 جواهره من Oonoo

موقع شحن فري فاير مجانا جواهر free fire، بالطبع أكيد قد قمت من قبل بتجربة العديد من الطرق لشحن فري فاير بالمجان ولكن أصيبت بالحيرة في المواقع الغير صحيحة في عرض طرق شحن جواهر فري فاير بالمجان، لهذا فقد أتيت إلي هنا لكي تتمكن من كيفية شحن جواهر فري فاير بالطريقة الحصرية في شحن جواهر فري فاير مجانا بشكل كامل لا تقم بدفع أي شي وستصلك الكثير من الجواهر في لعبة free fire بدون مقابل، كل ما عليك هو متابعة فقرات المقال فقرة تلوا الأخري حتي تتمكن من فهم الطريقة الحصرية لشحن الجواهر بسهولة ويسر حيث أن كل الفقرات مرتبطة ببعضها البعض.

قم يا عزيزي بالدخول علي موقع oonoo موقع شحن جواهر فري فاير ثم اتبع الخطوات التالية:



القيام بالنقر علي موقع Oonoo الموقع المميز لشحن جواهر فري فاير.

القيام بتسجيل البيانات (الاسم الأول، الاسم الثاني، البريد الإلكتروني، أعادة كتابة البريد الإلكتروني، كتابة الرقم السري، أعادة كتابة الرقم السري).

الضغط علي sign up.

ثم إعادة الدخول بالموقع بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

ستجد أن عدد النقاط لديك في الموقع صفر.

قم بالنزول اسفل الموقع حتي تجد أيقونه باللون الأخضر مكتوب بداخلها easy point أي النقاط السهلة، ثم قم بالحصول علي النقاط.

تتمكن ي عزيزي من تجميع النقاط من موقع Oonoo لشحن free fire بأكثر من طريقة وجميعهم طرق سهلة كالتالي:

الطريقة الأولي الضغط علي easy point:

ستجد بعد العروض مثل popslots الذي يعطيك 1680 نقطة يتطلب منك هذا العرض عمل التالي تحميل التطبيق، تثبيت التطبيق واللعب حتي المستوي 18 بعد مرور 5 أيام ستحصل علي ما يعادل 100 جوهرة تقريبا.

ستجد عرض اخر مثل von vpn ios cpe يتطلب هذا التطبيق منك تحميل التطبيق واللعب عليه وقت قصير تحصل علي 640 نقطة.

عرض castle clash يطلب منك هذا العرض تحميل التطبيق وتثبيته ثم اللعب علي التطبيق لمدة 30 ثانية تحصل علي 88 نقطة.

ستجد العديد من العروض المتميزة التي تتمكن من خلالها شحن الجواهر من خلال تجميع النقاط.

الطريقة الثانية الضغط علي fortinite pints

في هذا القسم ستجد ألية الحصول علي النقاط من خلال الإجابة علي الأسئلة الموجودة في هذا الجزء حيث يتح لك اختيارات يجب عليك الضغط علي الإجابات الصحيحة تحصل من خلالها علي النقاط، بشرط أن تضع الايميل الخاص بك صحيح لتتمكن من استقبال الكود عليه.

الطريقة الثالثة الضغط علي Oonoo points

تعتمد هذه الطريقة علي مهام بسيطة يطلبها من مثل الطريقة الأولي قم بملاحظة افضل العروض التي تقدم لك اكبر عدد من النقاط وقم بتنفيذها لزيادة فرص شحن جواهر فري فاير مجانا بهذه النقاط البسيطة.

الطريقة الرابعة الضغط علي fast points:

يعد القسم من افضل الأقسام لان موضح فيه العمليات الواجب تنفيذها لتحسين فرصك في شحن جواهر فري فاير نذكر لكم بعض المهام المطلوبة مثل تنزيل take surveys ثم الإجابة علي الأسئلة ستحصل علي 1000 نقطة، وكذلك تحميل lords mobile والوصل إلي المستوي الثاني تحصل علي 248 نقطة وكذلك العروض عديدة وإمكانية الحصول علي النقاط بسيطة جدا

الطريقة الخامسة الضغط علي hi points:

تعتمد هذه الطريقة أيضا علي الإجابة علي الأسئلة الموجودة للحصول علي النقاط وهي طريقة شبية جدا بالطريقة الثانية في ألية تجميع النقاط المؤهلة لشحن جواهر free fire مجانا.

الطريقة السادسة الضغط علي watch& earn

بعض الضغط علي هذه الأيقونة watch& earn ستجد أمامك مسابقات على جواهر فري فاير وشدات ببجي مجانا قم بالضغط علي 50 ponit قم بالضغط علي أيقونة تشغيل الفيديو بعد مشاهدة الفيديو تحصل على 50 نقطة، يعد هذا القسم من افضل الأقسام.

بعد الانتهاء من تجميع اكبر عدد من النقاط قم بتبديلها إلى جواهر فري فاير مجانا من خلال موقع شحن فري فاير مجانا جواهر free fire احصل علي 1000 جواهره من Oonoo واذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها بالتعليقات.