وزارة الموارد البشرية : طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442هـ وموعد الصرف

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تعلن أن التسجيل في المساعدة المقطوعة مفتوح لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط ، وأن صرفها ليس محدد بوقت معين لأنها مساعدات مقطوعة وليست معاشات شهرية ، وجاء هذا التصريح للرد على تساؤل مواطن سعودي عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمواطنين، وكثير من المواطنين يعتبر هذه الإعانات الملجأ الذي من خلاله يستطيعون تلبية احتياجاتهم الضرورية، وطالب المواطن السعودي بضرورة صرف المساعدات المقطوعة للأرامل والمطلقات لأنهم أكثر الناس احتياجاً لهذه الإعانات التي لم يحصلوا عليه منذ فترة طويلة، وقال الضمان الاجتماعي السعودي أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها عن طريق أمر أو مرسوم ملكي من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، ويأمل الكثيرين من المواطنين أن يتم إصدار أمر ملكي بصرفها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط وشروط المساعدة المقطوعة.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة السعودية

يجب إتباع الخطوات السليمة والصحيحة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كالتالي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يقوم المتقدم بالتسجيل باسم مستخدم جديد. تسجيل المتقدم رقم الهوية الوطنية الخاص به. تدوين تاريخ ميلاده وبشكل صحيح لأنه من خلال تاريخ الميلاد يتم تحديد أحقية المتقدم في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي من عدمه. كتابة المتقدم رقم جواله وتأكيد الرقم مرة ثانية. كتابة الرقم السري مع تأكيده مرة أخرى. يجب أن يتكون الباسورد من حروف إنجليزية على أن تكون بعضها كبير ويوجد به أرقام. القيام بتسجيل رمز التحقق الشخصي الموجود على الشاشة. قيام المستخدم بالضغط على أيقونة التعهد، والضغط على كلمة تسجيل. تسجيل الرمز الذي يأتي للمتقدم عبر الجوال المسجل في المساعدة المقطوعة السعودية، وقيامة بالضغط على كلمة تأكيده. بعد الخطوة السابقة سوف تظهر لنا كل البيانات المطلوبة بشكل كامل. نقوم بملأ جميع الخانات التي تظهر أمامنا فارغة. ملأ البيانات الخاصة بالمستفيد كامله والتي تشمل الاسم وتسجيله كاملاً، وتسجيل نوع الجنس سواء كان ذكر أو أنثى، والعنوان الخاص بالمتقدم بالتفصيل والوظيفة التي يشغلها إن وجدت، ودخله الشهري إن وجد، وحالة المستفيد التعليمية ، وقدرة المتقدم على أداء الأعمال، وسنه عند التقديم على المساعدة المقطوعة. كتابة المعلومات الخاصة بعنوان السكن على أن تكون بالتفصيل، وتسجيل العنوان البريدي الخاص بالسكن، والحي الذي يوجد فيه العقار، وأسم الشارع، ورقم الجوال الخاص بالمتقدم، وكتابة البريد الإلكتروني إذا وجد. كتابة بيانات رقم الحساب البنكي للمستفيد واسم البنك الذي تم فتح الحساب فيه. أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بتقديم المعلومات الخاصة بالدخل الشهري بشكل سليم وصحيح. موافقة المتقدم على جميع الشروط الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

يجب أن تتوفر الشروط اللازمة حتى يتمكن المتقدم من الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كالآتي:-

أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط المواطنة المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية وأبنائها، والغير سعودية المتزوجة بسعودي.

سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط المواطنة المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية وأبنائها، والغير سعودية المتزوجة بسعودي. لا يقل عمر المتقدم للحصول على هذه الإعانات المقطوعة عن 35 عاماً أثناء التسجيل.

عن 35 عاماً أثناء التسجيل. لا يكون لدى المستفيد من المساعدات المقطوعة أي أراضي زراعية أو أملاك أو سجلات تجارية أو عقارات.

أي أراضي زراعية أو أملاك أو سجلات تجارية أو عقارات. لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حد الصرف المانع للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي .

عن حد الصرف المانع للحصول على . الحد الأعلى الذي يستطيع أن يتقاضاه أي متقدم هو 30000 ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة عن طريق قسمة الدخل الشهري الصافي على عدد أفراد أسرة المتقدم.

عن طريق قسمة الدخل الشهري الصافي على عدد أفراد أسرة المتقدم. يتم إعطاء المساعدة المقطوعة برقم السجل للمتقدمين حسب أولوية التسجيل فيها، ويتم وضع المستفيدين على قوائم انتظار المقطوعة حسب أسبقية التقديم.

للمتقدمين حسب أولوية التسجيل فيها، ويتم وضع المستفيدين على قوائم انتظار المقطوعة حسب أسبقية التقديم. تمنح مقطوعة الضمان الاجتماعي للأعزب إذا كان صافي الدخل الشهري الذي يتقاضاه لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي.

المواطنين المستحقين المساعدة المقطوعة

تكون الأسبقية في الحصول على المساعدات المقطوعة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والمواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل الذين يعولون أطفال وليس لديهم دخل شهري ثابت، والمطلقات وليس لديهم مصدر رزق شهري، وأصحاب الهمم الذين لديهم عجز كلي أو جزئي، وأسرة السجين، والشيوخ من كبار السن الذين ليس لهم دخل شهري دائم، لأن الغرض الذي قامت من أجله المساعدة المقطوعة، هو رفع مستوى المواطن السعودي الاقتصادي والمعيشي وخاصة للأسر منخفضة الدخل، حتى يقوموا بتلبية احتياجات أسرهم.