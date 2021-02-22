قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن في تحديد منبع فيروس كورونا.
وأضاف "سوليفان"، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، "ليس بوسعي أنا ولا بوسع الإدارة الأمريكية كلها تحديد مصدر فيروس كورونا".
وتابع أن من أسباب تعثر الجهود المبذولة لتحديد مصدر المرض "قلة الشفافية من قبل سلطات الصين"، مضيفا أن على منظمة الصحة الدولية أن تقوم بعمل كبير في هذا الاتجاه.
وتم رصد بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019. ومطلع العام الجاري، زار خبراء منظمة الصحة العالمية هذه المدينة، حيث عملوا مع نظرائهم الصينيين لكنهم أخفقوا في تحديد مصدر الجائحة.
ولم تستبعد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن يكون الفيروس قد بدأ انتشاره من أحد مخابر ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية لم تجد حتى الآن أدلة تدعم هذه الفرضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: لم نفلح حتى الآن في تحديد مصدر فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.