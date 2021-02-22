أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 13436 في يوم 21 فبراير 2021، أظهرت تسجيل 575 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و 342 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 13 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 922 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 110007.
فيما بلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 71 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 159 حالة، في حين أن 7308 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7379 حالة قائمة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة البلاد.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت أنه بدءًا من غد الإثنين سيتم العمل بالإجراءات الاحترازية الجديدة عبر المنافذ الحدودية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وشملت الإجراءات، إضافة إلى الفحص المخبري عند الوصول للقادمين، إجراء فحص جديد بعد 5 أيام، مع خفض رسوم الفحوصات إلى 36 دينارا.
وأوضحت أن الفحص المخبري الثالث سيكون في اليوم العاشر من الوصول لجميع القادمين، والذين تمتد إقامتهم لأكثر من 10 أيام، لافتة إلى أنه سيتم التواصل من قبل وزارة الصحة مع من تُثبت فحوصاته إصابته بالفيروس.
وشددت على ضرورة تفعيل تطبيق "مجتمع واعي"، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين .. تسجيل أكبر حصيلة تعافي من كورونا بواقع 922 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.