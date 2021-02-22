رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة والوظائف المتاحة والشروط

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة في الوزارة تحت بند التشغيل والصيانة، وقد أوضحت أن التقديم سوف يكون إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي لوظائف الوزارة، والذي تجدونه في الفقرة الأولى من هذا المقال بالإضافة إلى وضع الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين إلى الوظيفة، يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/20هـ الساعة 11.59 مساءً، فالحرس الوطني هو احد فروع القوات العسكرية السعودية المسلحة التي تعمل على حماية الوطن من الدخلاء والخونة وحماية حدود البلاد من المعتدين، كما انه يشارك وزارة الداخلية السعودية في حماية أمن الحج وتقديم الخدمات الصحية بالمشاركة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم النشاطات الاجتماعية مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية).

الوظائف المتاحة في وزارة الحرس الوطني ورابط التقديم:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن الوظائف التالية؛ والتي يمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي؛

تقديم الحرس الوطني.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

ويحتم اجتيازه إلى المقابلة الشخصية.

ويجب أن يكون لائقاً طبياً بأن يجتاز الكشف الطبي.

يجب توافر حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

ويجب أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

يجب على المتقدم الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها مبيناً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع جلب تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها أو التقديم على أكثر من وظيفة سوف يتم استبعاد طلب التوظيف .

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

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الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين على وظائف الحرس الوطني: