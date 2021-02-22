آخر مستجدات ضحايا كورونا عالمياً

آخر مستجدات ضحايا كورونا عالمياًبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و251 ألفا و612 حالة، وذلك حتى الساعة 1929 بالتوقيت العالمي الموحد أمس الأحد، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19، الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ مليونين و463 ألفا و736 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: (د ب أ)

