إنتر يحسم "ديربي الغضب" ويبتعد عن ميلان بـ4 نقاط

أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين وأضاف زميله روميلو لوكاكو الثالث، ليقودا إنتر ميلان للفوز 3-صفر على غريمه ميلان في "ديربي الغضب"، الأحد، ليتقدم إنتر بأربع نقاط على منافسه في صدارة الدوري الإيطالي.

وبدأ إنتر المباراة بشكل مثالي عندما أرسل لوكاكو تمريرة عرضية إلى مارتينيز شريكه في الهجوم، ليهز الشباك بعد 5 دقائق.

وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني، من بينها محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إنقاذ هذه الفرص حاسما، إذ أضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم، ويمنح فريقه بعض الراحة.

وحسم المهاجم البلجيكي فوز إنتر الرابع على التوالي في الدوري بهدف رائع في الدقيقة 66، ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان، بعدما خاض كل منهما 23 مباراة.

ولأول مرة منذ أبريل 2011، يلتقي الفريقان وهما في أول مركزين في الدوري، حيث يسعيان لإنهاء هيمنة يوفنتوس على اللقب في آخر 9 مواسم.

كما كانت المواجهة هي الأولى بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، منذ مشاجرتهما في كأس إيطاليا الشهر الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الإيطالي للتحقيق في الواقعة.

وفي الوقت الذي خرج به إبراهيموفيتش غاضبا في الشوط الثاني، تألق لوكاكو وصنع الهدف الأول لمارتينيز حيث كان التعاون السادس بينهما لتسجيل هدف هذا الموسم.

ولم يستطع ميلان هز شباك الحارس المخضرم هاندانوفيتش، الذي أنقذ كرة بقبضة يده من إبراهيموفيتش في الشوط الثاني.

وتصدر لوكاكو المتألق قائمة هدافي الدوري متفوقا بهدف على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، إذ رفع رصيده إلى 17 هدفا عندما جعل النتيجة 3-صفر.