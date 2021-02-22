عمدة نيس الفرنسية يطالب السائحين بعدم زيارة المدينة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "فرانس تى فى إنفو" عن إستروزى قوله اليوم الأحد: "سنكون سعداء باستقبال الكثير من السياح هذا الصيف بمجرد أن نفوز فى هذه المعركة، ولكن من الأفضل أن نحظى بفترة كافية لمكافحة تفشى المرض، لا تأتوا إلى هنا، هذا ليس وقت السياحة".

ودعا الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة فى المدينة المتوسطية، مثل الإغلاق فى عطلة نهاية الأسبوع، لردع السياح من القدوم إلى المدينة.

وتشهد نيس أعلى معدل إصابة فى البلاد، مع 740 حالة جديدة أسبوعيا لكل 100 ألف ساكن، وفقا للأرقام المحلية.

وقال إستروزى إن تدفق الزوار خلال موسم العطلات ساهم فى ارتفاع عدد الحالات، مضيفا:"الطقس جميل، لهذا يسارع الجميع للمجيء إلى هنا. إن الإغلاق فى عطلة نهاية الأسبوع سيضع حدا لذلك، دون وقف النشاط الاقتصادى فى المدينة".