بشرى سارة بشأن فعالية لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن فعالية لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في منع الوفيات بنسبة 98.8%.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، قال في بيان له إن البيانات التي تم جمعها من المستشفيات، تبين فعالية اللقاح بنسبة 99.2% في منع تدهور حالة المصاب بالفيروس.

وقال المسئول الإسرائيلي إن اللقاح يقلل بشكل كبير من الأعراض الخطيرة للفيروس، وكذلك يمنع وفاة المصاب.

وأضاف وزير الصحة الإسرائيلي في بيان أن إسرائيل ستواصل السعي لتطعيم جميع البالغين فوق سن 16 ضد الفيروس قبل الشروع في التطعيمات للشباب في البلاد.

ونالت إسرائيل الثناء على الوتيرة السريعة لبرنامجها، والذي أدى حتى الآن إلى تلقي ما يقرب من ثلث سكان البلاد للقاح.