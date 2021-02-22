خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والتي يتساءل عن الخطوات الخاصة بها العديد من المستفيدين وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة القيام بتحديث بيانات الأشخاص المستفيدين بشكل هام وأساسي فيما يتعلق بنظام الأجور والرواتب الخاص بالفئات المستفيدة، كما صرحت بتوقيع العقوبات الشديدة والتعريض للمسائلة القانونية في حال ثبوت عدم أحقية الشخص مبالغ الأجور المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وتتم عملية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي، واختيار الصفحة الرئيسية الشخصية الخاصة بالمستفيد من مساعدات القطع، ليقوم بعدها بتسجيل الدخول على ملف التعريف الخاص بالمستفيد، والبدء في تحديث بياناتك الخاصة في الخانات المخصصة لذلك، بعد التأكيد على صحة البيانات التي قمت بادخالها تقوم بالضغط على مربع ارسال الطلب تأكيد ارسال كافة التحديثات.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

يتناول الأشخاص العديد من التساؤلات المطروحة حول الفئات المستهدفة للاستفادة من مبالغ ومعاشات الضمان الاجتماعي، والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيصها لعدد محدد من الفئات والتي أعلنت عنها من خلال الصفحة الرسمية الالكترونية الخاصة بها وهم؛

الرجال البالغين والذي تخطوا السعة، الغير قادرين عن العمل الدائم أو العمل المؤقت بسبب الإعاقة من سن 12 سنة، كافة العائلات المشردة من المطلقات التي تعول أطفالا أو الأرامل التي تربي ايتام، أو الأسر المهجورة والتي ليس لها عائل، أو الأسر المؤقتة وعائلتها مسجون أو مدمن مخدرات أو عائلها مفقود او غائب، كذلك فئات الأيتام ممن مات والدها او مجهولي النسب، ومن الجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يقوم بتوفير مبلغ المعاش لكل شخص يثبت عدم قدرته على توفير لقمة العيش لنفسه في حالات البطالة او التقاعد بشكل يحفظ كرامته.