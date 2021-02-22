رابط وخطوات التسجيل في شبكة إيجار التابعة للمملكة العربية السعودية، وتعد شبكة إيجار من احد اهم المواقع الالكترونية التي تتبع وزارة الإسكان بالمملكة السعودية، والتي يتم من خلالها توفير الاستعلام الكافي لكل متعلم أو راغب في الاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار سواء للقرض السكني والمعيشي أو الغرض التجاري، كما توفر الشبكة العديد من الخدمات الالكترونية الأخرى والتي لا يستغني عنها مختلف المواطنين في أرجاء المملكة.رابط التسجيل في شبكة إيجار
أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن تدشين شبكة إيجار الالكترونية والتي تقوم بتقديم الخدمات الالكترونية الخاصة بـ إيجارات العقارات السكنية والتجارية المختلفة، وذلك من خلال الرابط المباشر للشبكة.
أما عن كيفية وخطوات التسجيل بشبكة ايجار فتتم كما يلي؛
القيام بتسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة والتابعة لشبكة ايجار من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الإسكان السعودي، لتقوم باختيار تبويب الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية، واختيار شبكة إيجار، لتظهر امامك الصفحة الخاصة بإدخال عدد البيانات المطلوبة أمامك مثل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور الخاصة
لتقوم بعدها بالضغط على مربع تسجيل الدخول، لتقوم بعدها بإدخال البيانات الخاصة برقم الدفتر العائلي أو البطاقة المدنية، لتنتقل إلى صفحة جديدة مطلوب منك ادخال عدد البيانات والتي يجب التأكد من صحتها قبل الضغط على برنامج التأكيد، ليصل اليك الرمز الخاص بالتأكيد للحساب على رقم الهاتف الخاص بك والذي تم تسجيله واضافته، لتقوم بإدخال هذا الرقم لتظهر امامك رسالة بأنه قد تم التسجيل بنجاح.شروط التسجيل بشبكة ايجار
أما عن الشروط الخاصة بالتسجيل في شبكة إيجار فهي؛ أن يكون الشخص له سجل تجاري خاص به، وان يكون السجل ساري المفعول، وأن الهدف الأساسي تأجير العقار هو السكن وليس العمل، أن يكون الوسيط سعودي الجنسية.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات مرفق بالسبب
الوسوم
رابط وخطوات التسجيل في شبكة إيجار التابعة للمملكة العربية السعودية، وتعد شبكة إيجار من احد اهم المواقع الالكترونية التي تتبع وزارة الإسكان بالمملكة السعودية، والتي يتم من خلالها توفير الاستعلام الكافي لكل متعلم أو راغب في الاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار سواء للقرض السكني والمعيشي أو الغرض التجاري، كما توفر الشبكة العديد من الخدمات الالكترونية الأخرى والتي لا يستغني عنها مختلف المواطنين في أرجاء المملكة.رابط التسجيل في شبكة إيجار
أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن تدشين شبكة إيجار الالكترونية والتي تقوم بتقديم الخدمات الالكترونية الخاصة بـ إيجارات العقارات السكنية والتجارية المختلفة، وذلك من خلال الرابط المباشر للشبكة.
أما عن كيفية وخطوات التسجيل بشبكة ايجار فتتم كما يلي؛
القيام بتسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة والتابعة لشبكة ايجار من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الإسكان السعودي، لتقوم باختيار تبويب الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية، واختيار شبكة إيجار، لتظهر امامك الصفحة الخاصة بإدخال عدد البيانات المطلوبة أمامك مثل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور الخاصة
لتقوم بعدها بالضغط على مربع تسجيل الدخول، لتقوم بعدها بإدخال البيانات الخاصة برقم الدفتر العائلي أو البطاقة المدنية، لتنتقل إلى صفحة جديدة مطلوب منك ادخال عدد البيانات والتي يجب التأكد من صحتها قبل الضغط على برنامج التأكيد، ليصل اليك الرمز الخاص بالتأكيد للحساب على رقم الهاتف الخاص بك والذي تم تسجيله واضافته، لتقوم بإدخال هذا الرقم لتظهر امامك رسالة بأنه قد تم التسجيل بنجاح.شروط التسجيل بشبكة ايجار
أما عن الشروط الخاصة بالتسجيل في شبكة إيجار فهي؛ أن يكون الشخص له سجل تجاري خاص به، وان يكون السجل ساري المفعول، وأن الهدف الأساسي تأجير العقار هو السكن وليس العمل، أن يكون الوسيط سعودي الجنسية.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات مرفق بالسبب
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