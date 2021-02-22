قرارات الموارد البشرية بخصوص العمالة الوافدة البشرية، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتجاه لتطبيق عدد من القرارات الجديدة والتي تتعلق بالعمالة الوافدة البشرية في المملكة العربية السعودية والتي تقام على الأراضي السعودية، وتأتي تلك القرارات في إطار حرص المملكة على تفقد ورعاية حقوق العمالة سواء السعودية او المقيمة وذلك بالتزامن مع صرف مستحقات العمالة الوافدة وتصفية المستحقات المادية الخاصة بالافراد المتوفيين من ضمنهم وذلك في مدينة الرياض العاصمة السعودية.

قرارات العمالة الوافدة في السعودية

وقد جاءت القرارات الجديدة في من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص العمالة الوافدة في المملكة وفقا للمرسوم الملكي الصادر في القيام بإخضاع كافة الرسوم سواء كانت الحكومية او المقابلات المالية التي يتم فرضها على العمالة تحت قيد المراجعة، كما انه يتم البدء بتطبيق وفرض الرسوم بشكل ربع سنوي بدل من إخضاعها وفقا للنظام السنوي.

قيمة المبالغ التي تم توزيعها على العمالة الوافدة

كما أعلن مكتب العمل التابع لمدينة الرياض في المملكة السعودية بالتحديد من قبل إدارة العلاقات العمالية أن إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها وتوزيعها على العمالة الوافدة بلغ ما يقارب ال22 مليون ريال و44 ألف ريال سعودي، وقد تم حصر تلك المبالغ من خلال التقارير الواردة من قبل السفارات التابع لها هؤلاء الوافدين او من خلال التفاصيل المرسلة من قبل ذوي واهل هؤلاء الوافدين.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لاخر التقارير المعلن عنها انه قد تم إصدار ما يقارب من 2640 رخصة خاصة بالخروج النهائي التابعة بالعمالة الوافدة والتي قد تخطت تكلفتها ما يقارب ال26 مليون ريال، كما انه ورد ما يقارب من 432 بلاغ والتي تتعلق بشأن التغيبات الخاصة بعدد من العمالة الوافدة والتي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الخاصة بعد التأكد من صحتها.