طريقة إضافة التابعين في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية

يعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن أشهر برامج الضمان الاجتماعي المقدمة للمواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم المساعدات المالية بصورة شهرية لهم، بناءً على الدخل الشهري الخاص بهم، وعدد أفراد الأسرة ممن هم أكبر من 18 عام أو أقل من ذلك، مما يحدد قيمة الدعم الخاصة بالمستحقين، ومن الجدير بالذكر أن المسؤول عن صرف المساعدات من برنامج حساب المواطن هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن دعم برنامج حساب المواطن يتم صرفه بصورة شهرية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بدون انقطاع منذ عام 2017 وحتى الآن.

طريقة إضافة التابعين في برنامج حساب المواطن

بعد إعلان برنامج حساب المواطن عن توقف إضافة المستفيدين الجدد في قائمة الاستحقاق له، أكد على أنه ما زال من الممكن إضافة التابعين في حسابات المستفيدين الأساسيين، وذلك من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، وهي كالتالي:

يجب أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن. بعدها يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور والنقر على الدخول. وبعدها يتم النقر على تفاصيل الطلب والدخول على بيانات التابعين. يقوم المواطن بالضغط على إضافة تابع وكتابة جميع البيانات المطلوبة للتابع. التأكد من صحة البيانات المسجلة والنقر على حفظ.

شروط أهلية برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المستحق لأهلية برنامج حساب المواطن، ومن بينها أن يكون حامل للجنسية السعودية، ما عدا ابن وابنة المواطنة أو الأزواج من الجنسية الغير سعودية، إلى جانب حاملين بطاقات التنقل، مع ضرورة أن يكون المستفيد مقيم في المملكة طوال حياته باستثناء ثلاث أشهر في العام الأخير، مع ضرورة أن يكون المواطن يتمتع بحسن السير والسلوك، ولا يتواجد من قبل في أي سجون أو دور إيواء.

يجب على المواطن أن يتأكد من صحة البيانات المسجلة، مع ضرورة أن تتوافق مع الموجودة لدى الجهات المعنية، ومن الممكن أن يقوم المواطن بحساب قيمة الدعم المودع له من خلال حاسبة المواطن التقديرية التي يقدمها الموقع الإلكتروني.