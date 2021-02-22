التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي للرجال والنساء 2021

الحرس الوطني السعودي يعلن عن وظائف شاغرة للرجال وللنساء، وذلك على بند التشغيل والصيانة وذلك من حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، ومن حملة الدبلوم، ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بشغل الوظائف المعلن عنها من قبل الحرس الوطني السعودي، والتي سوف نوردها فيما بعد، وتعد وزارة الحرس الوطني السعودي هي احدي الوزارات العسكرية في المملكة والتي يجب ان تتوافر فيما يعمل بها عدد من الشروط الخاصة بالعمل بالقطاعات العسكرية، كما أن هناك عدد من الامتيازات التي يحصل عليها من يعمل لدي الحرس الوطني السعودي.

الحرس الوطني السعودي يعلن عن وظائف للرجال والنساء 2021:-

أتاحت وزارة الحرس الوطني السعودي التسجيل لكافة الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها لدي وزارة الحرس الوطني، حيث أنه يمكن التسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد على أن يلتزم من يريد التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي بالضوابط الخاصة باستيفاء نموذج البيانات.

الوظيفة الخبرة والمؤهل مهندس مدني خبرة لا تقل عن عامين للرجال وللنساء بذات المجال فني الكترونيات من حملة دبلوم صناعة وتحكم وخبرة لا تقل عن سنتين بذات المجال مشرف سلامة وصحة مهنية من حملة الدبلوم في ذات المجال وخبرة لا تقل عن سنتين في ذات التخصص. مأمور مستودع للحاصلين على دبلوم إدارة مستودعات مع خبرة لا تقل عن عامين في ذات المجال عامل من الحاصلين على الشهادة الابتدائية.

الوظائف الشاغرة في الحرس الوطني السعودي للرجال والنساء 2021:-

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الحرس الوطني السعودي:-

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقدم لشغل وظائف الحرس الوطني السعودي وهذه الشروط هي:-

* العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

* أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السير والسلوك ولم يصدر بحقهم أية إدانة قضائية مخلة بالشرف والأمانة.

* اجتياز الكشف الطبي.

* اجتياز المقابلة الشخصية.

* ألا يكون محال إلى التقاعد من أية جهة حكومية.

* يجب أن تكون الخبرات في ذات طبيعة الوظيفة المتقدم لها.

* يجب عند التسجيل في الوظائف المعلن عنها تحديد الوظيفة المتقدم لها وسوف يتم استبعاد من يتقدم لأكثر من وظيفة أو عدم تحديد الوظيفة المتقدم لها.

* بالنسبة لمن يحمل مؤهل الثانوية عليه أن يكون مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن عمل.

مواعيد التقديم:-

بدأ التقديم في الوظائف المعلن عنها اعتباراً من يوم الأحد وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/7/1442 هـ الساعة 11.59 مساءً.