فيديو .. مقتل 7 أشخاص فى تحطم طائرة عسكرية بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" أكدت مصادر فى الشرطة المكسيكية أن طائرة من نوع "Learjet" تحطمت قرب مدينة هالابا فى ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد، والطيار الثانى.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها، وخرجت من المدرج فى مطار الـ لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكى وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أى بيان رسمى حول الحادث.