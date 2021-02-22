لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية

نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، في العاصمة طرابلس.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، إلى فتح تحقيق سريع وشفاف في حادث محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وكشفت فضائية الشرق السعودية، عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، غادر العاصمة طرابلس عقب محاولة الاغتيال.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية، مساء أمس، الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة سيطرة مجموعات مسلحة على وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.

وقالت وزارة الداخلية إن فتحي باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال خلال عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث فتحت النيران المباشرة من سيارة مصفحة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير للإصابة، ووفاة أحد المهاجمين وإصابة 2 منهم.