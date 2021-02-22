أمريكا تشيد بالمؤسسة العسكرية في سلطنة عمان: شريك استراتيجي مهم

أشاد القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، بالجهود التي تبذلها الحكومة ‎العمانية بقيادة ‎السلطان هيثم بن طارق لتطوير القطاع العسكري.

وقال المسؤول الأمريكي في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية ن السلطنة تعد شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.

واضاف أن العلاقات العمانية الأمريكية تعد واحدة من أقدم العلاقات في المنطقة حيث تعود لمئات السنين وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وأوضح أن زيارته الحالية للسلطنة، أتاحت له الفرصة للاطلاع على قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم كما التقى بعدد من مسؤولي الدفاع في السلطنة.. واصفا اللقاءات "بالإيجابية جدًا" وتم خلالها

تسليط الضوء على عدد من المواضيع الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك.