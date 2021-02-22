تردد قناة مكسبي سبورت 2021 Mksaby الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وتابع جميع المباريات مجاناً

تعتبر قناة مكسبي سبورت 2021 Mksaby واحدة من أهم القنوات الرياضية على الساحة اليوم، فهي تتمتع بعدد كبير من الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي وخصوصاً من جمهورية مصر العربية، تمكنت القناة من الاستحواذ على عدد كبير من حقوق إذاعة المباريات المجانية، ويُذكر أن قناة مكسبي هي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، والتي من المنتظر أن تنعقد في يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 فبراير، في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعتبر تلك المباراة هامة للغاية بالنسبة لجماهير الأهلي، مما دفعهم للبحث عن تردد القناة حتى يتمكنوا من متابعة المباراة المجانية.

تردد قناة مكسبي سبورت 2021

ازدادت معدلات البحث حول تردد قناة مكسبي سبورت 2021 نايل سات، بعد تداول الخبر حول نقلها لمباراة الأهلي وسيمبا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فقد كان هناك شريحة كبيرة من الجماهير التي تعاني من صعوبة متابعة المباريات لعرضها على القنوات المشفرة، ولكن تمكنت تلك القناة من الحصول على حق إذاعة اللقاء على جميع المواطنين في الوطن العربي، وقد بدأت من قبل بعرض مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، مما حفز المواطنين على تحميل التردد الخاص بها ومتابعة مباراة الأهلي القادمة من خلالها.

ضبط تردد قناة مكسبي سبورت على النايل سات

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة مكسبي سبورت من خلال خطوات بسيطة، وهي إدخال البيانات التالية على أجهزة الاستقبال لديكم وهي كالتالي:

القمر الصناعى : نايل سات

تردد القناة :12436

معدل الترميز : 27500

الخطأ :⅚.

قناة مكسبي الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وموعدها

ينتظر جميع محبي كرة القدم في كل مكان من العالم، استئناف مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخصوصاً محبي المارد الأحمر في كل مكان بالوطن العربي وحول العالم، فإنكم على موعد مع مباراة النادي الأهلي المصري في مواجهة فريق سيمبا التزاني، في دور المجموعات من دوري الأبطال، والي من المقرر إقامته في يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر والموافق 23 فبراير الجاري، من الجدير بالذكر أن المباراة تقام في تنزانيا، وهي ثاني مباراة يخوضها الأهلي بعد التغلب على المريخ السوداني بثلاث أهداف مقابل لا شيء في الأسبوع الماضي.