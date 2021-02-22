رد مفاجئ من الصين حول مواجهة الولايات المتحدة

نفت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، سعيها للمواجهة أمام الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة تحسين العلاقات.
وأكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن السبب وراء تدهور العلاقات بين البلدين، هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وشدد على سعي بلاده المستمر للعمل من أجل مصلحة البشرية، وأنه على كلا البلدين التركيز على شؤونهما الداخلية، بالتزامن مع العمل المشترك مع بعضهما بعضا "في مصلحة البشرية جمعاء".
ورأى أن السبب الجذري للتوترات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة "لقمع وردع الصين"، مشددا على أن خطوات فريق ترامب "ألحقت أضرارا لا تحسب بالعلاقات الدولية".
ونوه بأن "الديمقراطية يجب أن تكون متجذرة في واقع كل بلد"، لافتا إلى أن بلاده "متمسكة دائما حماية حقوق الإنسان".
وأردف وزير الخارجية الصيني مشددا: "نحن نسعى إلى حوار وليس إلى مواجهة... الصين تدعو دائما إلى تعاون على أساس مبدأ رابح-رابح".
وأكد أن بلاده "لا تريد تحدي الولايات المتحدة أو حل مكانها" في العالم.
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