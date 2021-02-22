تعليق أمريكي جديد على الأوضاع في ميانمار

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، وقوف الحكومة الأمريكية مع الشعب في ميانمار ضد قادة الجيش.

وكتب بلينكن، في تغريدة على تويتر: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ضد شعب بورما".

وأضاف: "وهم يطالبون باستعادة حكومتهم المنتخبة ديمقراطيًا. نحن نقف مع شعب بورما".

واندلعت خلال الساعات الماضية، احتجاجات في ميانمار عقب مقتل شخصين وجرح آخرين برصاص الشرطة في تظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وهو ما أدى إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى تعبير واشنطن عن قلقها، وفق ما أفادت به الصحافة الدولية.

وتجمع عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار مرة أخرى، الأحد (21 فبراير) في بلدات من الشمال إلى الجنوب ، دون أن تردعهم أكثر الأحداث دموية في حملتهم في اليوم السابق عندما فتحت الشرطة والجنود النار في مدينة ماندالاي، ما أسفر عن مقتل اثنين.

وقالت زوجة ممثل مشهور، الأحد، إن الشرطة ألقت القبض عليه لدعم معارضة الانقلاب.

وكان الممثل، لو مين، أحد 6 مشاهير قال الجيش يوم الأربعاء إنهم مطلوبون بموجب قانون مكافحة التحريض، لتشجيعهم العاملين في الحكومة على المشاركة في الاحتجاج. ويمكن أن تصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة عامين.