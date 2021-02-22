بلا وفيات أو إصابات محلية.. الصين تكشف تطورات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت اللجنة إن جميع الحالات قادمة من الخارج، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات محلية.
كما لم تسجل الصين أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل ثمان حالات جديدة بدون أعراض، ولا يزال ما مجموعه 309 مرضى بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 89842 حالة، وبلغ عدد القتلى 4636.
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