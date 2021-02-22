رابط موقع منصة مدرستي 1442 وخطوات تسجيل الطالب وكيف يسجل حضوره في madrasti.sa

سعي الكثير إلي التوصل لطرق مختلفة للتعليم عن بعد وكان أهمها التوصل لكيفية التسجيل عبر منصة مدرستي الهادفة، والتي لاقت إقبالا كبير لما لها من مميزات وأهداف للكثيرين، وقد أشاد الخبراء بمنصة مدرستي والدور البارز والفعال الذي تقوم به.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يبحث الطلاب في كيفية تحقيق منصه مدرستي التعليمية في المملكة، ومن خلال موضوعنا سنتعرف أكثر على خطوات الوصول إلى المنصة لإكمال عملية التعلم عن بعد للنصف الثاني من عام 1442 هـ.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مؤخرًا عن إتمام الفصل الدراسي الثاني عن بعد، مثل الفصل الدراسي الأول، وقامت بمراجعة بعض الاستراتيجيات التعليمية في منصة مدرستي.

لذلك يمكن الدخول بسهولة إلى الاختبارات الأسبوعية دون أي مشاكل، وتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وذلك من خلال تعلم جميع خطوات الدخول والتسجيل على المنصة.

يمكن الوصول إلى موقع منصة مدرستي عبر الرابط التالي من هنا

انقر فوق اتصال.

ثم اكتب اسم المستخدم وايضا كلمة المرور الخاصين بك.

ثم اضغط على Enter.

ما لم يكن لديك حساب، فانقر فوق إنشاء حساب جديد في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة وانقر فوق إنشاء حساب.

احفظ كلمة المرور واسم المستخدم لاستخدامهما لاحقًا.

يتم توصيل جميع الطلاب بالمنصة

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعدكيفة تسجيل حضور الطالب على منصه مدرستي التعليمية

هناك طريقة تسمح للطالب بأداء عدد من الخطوات المختلفة منها ما يلي:

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع منصتي مدرستي .

بعد ذلك يطلع الطالب على التقويم لجميع الفصول الدراسية حتى يكون جاهزا للفصل الدراسي.

يجب أن يأتي كل طالب إلى الفصل الدراسي الخاص به مع المعلم المسؤول عن ذلك الفصل.

ثم يقوم الطالب بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منه والتي قام بها المعلم من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم السعودية.

يجب على الطلاب التفاعل مع الطلاب الآخرين والمعلم من خلال منصة مدرستي.

تناول المقال طرق مختلفة ومبسطة للتوصل إلي كيفية حل مشكلة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي الإلكترونية.