Madrasati: مُفعل رابط منصة مدرستي تسجيل منصتي لحضور وواجبات الفصل الثاني 1442

بدأ الطلاب تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لأسبوع جديد في الفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني schools.madrasati.sa، الذي وفرته وزارة التعليم منذ بداية الأزمة الحالية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، ومع اقتراب الاختبارات النهائية يزداد اهتمام الطلاب بتسليم الواجبات والحضور، من أجل الاستعداد واستخدام رابط منصتي توكلنا مدرستي الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات، وسنرفقها لكم الآن للدخول وتسجيل الحضور وحل الواجبات، وستجدون الآن بالفيديو خطوات الاستخدام ودخول الاختبارات والحضور من أجل الفصل الدراسي الثاني، ومن لدية أية استفسارات يمكنه تركها في التعليقات إذا واجهته مشكلة في الدخول إلي الحساب الخاص بك عبر منصتي التعليمية.

أصدرت وزارة التعليم قرارات مصيرية خلال العام المقبل، وسيتم تحويل العام الدراسي إلي ثلاثة فصول 1443، كما سيتم العمل علي تعميم التعليم للجميع، وستكون المنصة المدرسية مدرستي متاحة خلال الأعوام حيث سيتم الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد، وسيمكنكم الدخول واستخدام المنصة من خلال الرابط المدرج إليكم، كما يمكنكم حل الواجبات بكل سهولة من خلال المنصة عن طريق الخطوات المتوفرة إليكم الآن.

يقوم الطلاب بإجراء تسجيل دخول منصتي madrasati عن طريق حساباتهم الشخصية، وستجدون الرابط الخاص بها مرفق بالأدنى مع خطوات شرح للدخول، ولإتمام الحضور عليكم تطبيق الخطوات الآتية مع الفيديو.

يقوم المستخدم بالدخول إلي منصة madrasati التعليمية.

يجب تحديد الخيار لتسجيل دخول طالب أو معلم بحساب مايكروسوفت.

يتم تحديد خيار القائمة الجانبية، واختيار جدولي.

يتم التحديد لاسم الدرس الراغبين في حضوره.

يتم الضغط علي كلمة حضور الموجودة بالجانب.

يتم التسجيل، وبدء الدرس علي الفور.

أتضح لنا من الفيديو السابق كيفية دخول منصتي منصة مدرستي التعليمية عبر حساب ولي الأمر، وكذلك للطالب والمعلم، ويمكنكم الدخول من خلال الخطوات القادمة والتي نوفرها مع رابط المنصة.

منصتي منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط

يمكن لكافة المستفيدين بالخدمات المجانية من المنصة، أن يقوموا بالدخول عن طريق الرابط والخطوات الآتية، من خلال الجوال أو الجهاز المكتبي.

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

أرفقنا إليكم خلال الخطوات السابقة شرح مبسط لكيفية الدخول إلي المنصة المدرسية بكل سهولة، والتي توفرها لنا وزارة التعليم من أجل التعلم عن بعد وتفادي كافة أخطار الجائحة المنتشرة.

كيفية دخول منصة madrasati مع حل الواجبات

وفرت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليمية من أجل الدخول وتسجيلات الحضور، كما تستلم من خلالها الوزارة حل الواجبات ويقيمها المعلمين بطريقتهم، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى منصة مدرستي رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب

يقوم بكتابة وصف للصفحة ،وكتابة رقم الواجب وأيضا تكتب رقم السؤال.

أوضحت لنا الخطوات السابقة، كيفية إجراء تسجيل دخول منصتي التعليمية بكل سهولة، وكل ما عليكم هو اتباع التعليمات المدرجة إليكم، ومن تواجهه أية مشاكل يمكنه تركها في تعليق.