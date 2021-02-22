بدأ البحث الأيام السابقة يزداد عن طريقة التسجيل برنامج كلوب هاوس وهذا التطبيق هو تطبيق صوتي وقد تهافت عليه الملايين حول العالم خاصة بعد أن قام الملياردير اليوم ماسك بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سوف يقوم بالتحدث إلى هذا التطبيق، ومن وقتها بدأ الجميع يبحث عن هذا التطبيق وكيفية التسجيل في كلوب هاوس.. ألخ من الأسئلة.

تطبيق كلوب هاوس :

تطبيق كلوب هاوس هو واحد من أهم من تطبيقات الدردشة الصوتية، حيث يتيح هذا التطبيق بالدردشة الصوتية بين الأصدقاء وهو شبيه بغرف الدردشة الصوتية والتي تتيح للمستخدمين أمكانية الدردشة مع أكثر من شخص في نفس الوقت.

وقد تم تأسيس التطبيق كلوب هاوس في مارس 2020 ومؤسسيه هم الأمريكيين بول ديفيدسون وروهان سيث، وقد لاقى هذا التطبيق اقبال من بداية تأسيسها حيث أنه بعد شهرين فقط من تأسيسه أو إطلاقه في عالم السوشيال ميديا وصل عدد مستخدميه إلى 1500 مستخدم وقد بلغت قيمة التطبيق 100 مليون دولار وفي بداية عام 2021 وقد مستخدميه إلى 2 مليون مستخدم وهذا حسب تقرير أعده موقع the economist .

ويتميز التطبيق أنه يتيح لمستخدميه إمكانية عمل مكالمات جماعية صوتية للأصدقاء، ومكالمات الفيديو، وايضا الرسائل الصوتية ، بالإضافة إلى الخدمات التي تتمتع بالخصوصية والتشفير للحفاظ على خصوصية مستخدميه.

دعوة من أحد الأشخاص : حيث يتيح التطبيق لكل مستخدم إمكانية دعوة شخصين فقط من الاصدقاء، حيث يقوم المستخدم بتحديد رقم هاتف الصديق ثم يتم إرسال رسالة للصديق بها رابط التطبيق.

الطريقة الثانية التسجيل في قائمة الانتظار وعندما يحين دور الشخص تصله رسالة أنه يستطيع التسجيل.

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طريقة التسجيل في كلوب هاوس: