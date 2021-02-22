رابط منصة مدرستي 1442 تسجيل الدخول إلي مدرستي للواجب والحضور عبر marasadti sa

أعلنت وزارة التعليم عن استخدام رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل دخول الطلاب في الفصل الثاني 1442 هـ، وذلك بعد نجاحها الكبير خلال الفصل الدراسي الأول، وأن تستمر عملية التعليم عن بعد وفق آخر قرارات وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، وحرصاً من الوزارة قد جعلت المنصة تمتلك كل شئ من أجل الطالب والمعلم والعملية التعليمية ككل، والآن سنوفر لكم منصتي منصة مدرستي توكلنا تسجيل الدخول وكيفية الحضور مع حل الواجبات المدرسية، واستعداد الاختبارات النهائية.

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول

دشنت الوزارة المنصة الإلكترونية عبر marasadti sa، والتي تقدم للطالب كافة المزايا العلمية، بجانب الحصص المدرسية عبر العديد من القنوات بالتعاون مع برنامج نظام نور برقم الهوية الذي يسعى للتطور من أجل رؤية المملكة 2030، ويمكنكم الدخول عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

كيفية حل واجبات منصتي منصة marasadti

يستطيع كل طالب أن يقوم بالدخول إلي المنصة الإلكترونية، عن طريق رابط منصتي منصة مدرستي التعليمية توكلنا، وحل الواجبات ورفعها والتعرف علي نتائجها وفق الآتي:

دخول المعلم والطالب إلى مدرستي رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب

يقوم بكتابة وصف للصفحة ،وكتابة رقم الواجب وأيضا تكتب رقم السؤال.

تسجيل دخول منصة مدرستي للحضور

استطاع جميع الطلاب والطالبات الحضور من خلال رابط منصتي المرفق أعلاه، وكل ما عليكم للحضور هو اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول إلي منصة madrasati التعليمية.

يجب تحديد الخيار لتسجيل دخول طالب أو معلم بحساب مايكروسوفت.

يتم تحديد خيار القائمة الجانبية، واختيار جدولي.

يتم التحديد لاسم الدرس الراغبين في حضوره.

يتم الضغط علي كلمة حضور الموجودة بالجانب.

يتم التسجيل، وبدء الدرس علي الفور.

أتضح لنا من الفيديو السابق كيفية استخدام منصة مدرستي رابط منصتي، وإن واجهتكم أية مشاكل يمكنكم تداولها من خلال التعليقات.