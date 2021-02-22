11 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية، فى بيان لها، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، لافتة إلى تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل 6 حالات فى اليوم السابق.
جدير بالذكر، أنه يبلغ الآن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 89.842 حالة، فى حين لا يزال عدد الوفيات كما هو عند 4.636 حالة.
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